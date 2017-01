Vorher zum Giro d'Italia : Tour-Teilnahme großes Saisonziel für Geschke

Radprofi Simon Geschke ist der einheimische Topfahrer im deutschen WorldTour-Team Giant-Sunweb. Der Etappensieger der Tour de France 2015 will auch in der kommenden Saison sein Hauptaugenmerk auf die Frankreich-Rundfahrt legen, die am 1. Juli in Düsseldorf startet.