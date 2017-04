Italiener siegt im Sprint : Viviani gewinnt dritte Etappe der Tour de Romandie

vergrößern 1 von 2 Foto: Claudio Peri 1 von 2

Spitzenreiter im Gesamtklassement bleibt Prologsieger Fabio Felline aus Italien; er liegt acht Sekunden vor Maximilian Schachmann aus Berlin.

Der Franzose Warren Barguil vom deutschen Sunweb-Team, der am Donnerstag 60 Kilometer vor dem Ziel gestürzt war, hat sich den Beckenknochen gebrochen und wird für mehrere Wochen ausfallen. Das teilte sein Team am Freitag mit.

Am Samstag, dem vorletzten Rundfahrt-Tag, steht die schwere Bergankunft in Leysin auf dem Programm. Am Abschlusstag folgt ein 17,9 Kilometer langes Zeitfahren in Lausanne - ein Finale ganz nach dem Geschmack des dreifachen Tour-de-France-Gewinners Chris Froome, der seinen ersten Saisonsieg anpeilt.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 17:45 Uhr