Für vier Jahre wiedergewählt : Rantzau bleibt Präsident des Reit-Verbandes FN

Breido Graf zu Rantzau bleibt Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Der 67-Jährige aus Breitenburg in Schleswig-Holstein wurde am 3. Mai in Stuttgart von der Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt.