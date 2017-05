Triple-Held aus Leicester : Selby wieder Snooker-Weltmeister - Nun einer der ganz Großen

Dreimal in vier Jahren: Mark Selby ist unangefochten der beste Snooker-Profi der Welt. Seine WM-Titelverteidigung hievt ihn in die Riege der ganz Großen. Der geschlagene John Higgins und Ronnie O'Sullivan verteilen Extra-Komplimente an den Champion.