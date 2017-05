«Spitze im Blick» : Spitzensportreform: PotAS-Kommission geht an den Start

vergrößern 1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

Der Name klingt nach Beamtendeutsch und Bürokratie. Doch das Potenzialanalysesystem (PotAS) soll Deutschlands Spitzensport nach enttäuschenden Olympia-Ergebnissen wieder an die Weltspitze heranbringen, und das Ziel heißt: mehr Medaillen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), stellten am Montag in Berlin das fünfköpfige Team vor, das klare Kriterien für die sportliche Aufholjagd vorgeben soll. Die Experten bilden die sogenannte PotAS-Kommission, an deren Spitze der Sportpsychologe Bernd Strauß von der Universität Münster steht.

Die Kommission will helfen, die Zukunftschancen von Sportarten und Athleten auf Sicht von vier bis acht Jahren, also der Zeit bis zu den kommenden zwei Olympischen Spielen, abzuschätzen und gezielt zu fördern. Entsprechend sollen dann die millionenschweren Fördermittel an die Verbände vergeben werden. Wo wenig Potenzial auszumachen ist, fließt wenig Förderung; da, wo Verbände Sportler mit Aussichten auf die Weltspitze trainieren, wird mehr Geld investiert.

In diesem Jahr stehen etwa 167 Millionen Euro im Sportetat zur Verfügung. Für 2018 hatte de Maizière mehr Mittel versprochen, aber zuvor Reformen im Spitzensport gefordert.

Nach heftigen Debatten zwischen Athleten, Trainern, Funktionären und Politikern war das Konzept von der Mitgliederversammlung des DOSB im Dezember 2016 abgesegnet worden. Kritiker meinen, dass mathematische Berechnungsmodelle der Potenzialanalyse nicht taugen, die Leistungsfähigkeit von Sportlern vorherzusagen.

De Maizière wies erneut Kritik an dem Modell zurück. Förderentscheidungen müssten transparent, objektiv und verlässlich sein. «Wir wollen die Chancen für die Zukunft fördern und nicht die Erfolge der Vergangenheit», sagte der Minister.

DOSB-Chef Hörmann lobte die Reform: «Es wird nichts anderes als ein neues Kapitel der Sportgeschichte aufgeschlagen.» Spitzensportförderung müsse künftig mehr vom Kopf als vom Bauch geleitet sein.

Die Reform soll den sportlichen Abwärtstrend stoppen: Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro hatte es im vorigen Jahr 42 Medaillen gegeben, davon 17 goldene. 1992 in Barcelona waren es nach der Wiedervereinigung noch 82, davon 33 aus Gold. Danach ging es stetig bergab.

Kommissionschef Strauß ist Professor für Sportpsychologie an der Universität Münster. Er ist zudem Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesinstituts für Sportwissenschaft (BMI) und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Sportpsychologie.

