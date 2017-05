Darts Premier League : Taylor gewinnt Darts-Gigantenduell gegen van Gerwen

vergrößern 1 von 1 Foto: Steven Paston 1 von 1

Der 56 Jahre alte Engländer schlug in Sheffield Weltmeister Michael van Gerwen deutlich mit 7:3 und ist einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde kaum noch von einem der vier ersten Plätze zu verdrängen. Die vier Bestplatzierten der Tabelle spielen am 18. Mai in London zunächst das Halbfinale und später am Abend das Endspiel aus.

Titelverteidiger van Gerwen aus den Niederlanden sowie die beiden Schotten Gary Anderson und Peter Wright sind dafür bereits qualifiziert. Taylor kann am letzten Spieltag nur noch von seinem Landsmann Dave Chisnall, der den Niederländer Raymond van Barneveld mit 7:5 schlug, abgefangen werden. Van Gerwen (22 Punkte) und Wright (21) spielen am 11. Mai im schottischen Aberdeen den ersten Platz aus. Neben van Barneveld sind auch Adrian Lewis und James Wade (beide England) bereits vor den letzten Gruppenspielen gescheitert.

Ergebnisse und Tabelle Darts Premier League

Michael van Gerwen auf Twitter

Phil Taylor auf Twitter

PDC auf Twitter

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 23:11 Uhr