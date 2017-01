Tennis-Brüder : Alexander Zverev: Davis Cup mit Mischa etwas ganz Besonderes

1 von 1 Foto: Dita Alangkara 1 von 1

«Zum ersten Mal spielen wir beide zusammen. Das ist schon etwas ganz Besonderes», sagte Alexander Zverev bei den Australian Open in Melbourne dem TV-Sender Eurosport. Der 19 Jahre alte Hamburger war beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in der dritten Runde nach einem Fünf-Satz-Match gegen Rafael Nadal ausgeschieden. Sein zehn Jahre älterer Bruder Mischa trifft im Viertelfinale am Dienstag (9.00 Uhr) auf den 17-maligen Grand-Slam-Sieger Roger Federer.

Beim Heimspiel der deutschen Tennis-Herren vom 3. bis 5. Februar in Frankfurt werden Philipp Kohlschreiber und Jan-Lennard Struff das Aufgebot komplettieren. Offiziell bekanntgeben wird Teamchef Michael Kohlmann seine Mannschaft auf einer Pressekonferenz am Dienstag.

