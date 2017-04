Mayer ausgeschieden : Alexander Zverev mit souveränem Start in Monte Carlo

vergrößern 1 von 1 Foto: Mario Houben 1 von 1

Nach nur 68 Minuten verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball gegen den Südtiroler, der dank einer Wildcard dabei war. Routinier Florian Mayer war am Vortag in der ersten Runde glatt mit 3:6, 2:6 am Portugiesen João Sousa gescheitert.

Am Start sind bei dem ersten großen Sandplatz-Turnier der Saison auch Mischa Zverev, Tommy Haas, Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber. Der Augsburger verpasste am Sonntag im Endspiel in Marrakesch trotz fünf Matchbällen seinen insgesamt achten Turniersieg. Der 33-jährige Kohlschreiber verlor 7:5, 6:7 (3:7), 5:7 gegen den 13 Jahre jüngeren Kroaten Borna Coric.

Dabei vergab der Bayer bei einer 6:5-Führung im zweiten Durchgang fünf Chancen auf den Sieg. «Es war einer dieser Tage, wo Du viele gute Chancen hast. Es war ein harter Kampf und ein großes Drama am Ende», sagte Kohlschreiber und räumte ein: «Nach Matchbällen zu verlieren und so dicht am Titel zu sein, ist immer schwierig.» Für Coric war es der erste Triumph seiner Karriere auf der ATP-Tour.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 14:18 Uhr