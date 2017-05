Viel Lob für Haas : Alexander Zverev spielt in der Davis-Cup-Relegation

vergrößern 1 von 1 Foto: Matthias Oesterle 1 von 1

Im Kampf um den Verbleib in der Weltgruppe trifft die deutsche Mannschaft vom 15. bis 17. September auf Portugal. Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie.

Der 20-jährige Zverev würdigte die Leistungen von Tennis-Oldie Tommy Haas. «Wir haben ja immer darüber gesprochen, dass wir nach Steffi Graf, Boris Becker und (Michael) Stich keine guten Tennisspieler in Deutschland hatten, das stimmt ja nicht», erinnerte die Nummer 20 der Welt unter anderen an Nicolas Kiefer und eben Haas: «Wir hatten ihn als Nummer zwei der Welt, deswegen war es nie so, dass das deutsche Tennis schlecht war.»

Der 39-jährige Haas ist auf seiner Abschiedstournee und beendet in dieser Saison seine Karriere. «Wir waren ein bisschen verwöhnt mit Steffi Graf und Becker, dass sie so viel gewonnen haben, aber das kann ja wirklich nicht jeder, davon gibt es einzelne Personen auf der Welt», betonte Zverev, der am Mittwoch ins Turnier eingreift. «Tommy war wahrscheinlich der beste Spieler nach dieser Generation im deutschen Tennis.»

erstellt am 01.Mai.2017 | 11:49 Uhr