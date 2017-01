Absage per Video : Andre Agassi will nicht Tennis-Trainer von Kyrgios werden

Melbourne (dpa) - Der frühere Weltranglisten-Erste Andre Agassi will nicht Trainer des australischen Tennisprofis Nick Kyrgios werden. Die Zeit dafür sei ein Problem, sagte der Ehemann von Steffi Graf per Video-Übertragung, die in Melbourne bei den Australian Open gezeigt wurde.