Aus für Mischa Zverev : Brown schlägt Cilic in Montpellier

Der 32-Jährige aus Winsen schlug in der zweiten Runde den an Nummer eins gesetzten Kroaten Marin Cilic mit 6:4, 6:4. In der Runde der letzten Acht trifft er nun auf Benoit Paire (Frankreich) oder Feliciano Lopez (Spanien).

Für Davis-Cup-Profi Mischa Zverev kam in der ersten Runde das Aus. Der 29-Jährige verlor gegen den Qualifikanten Kenny de Schepper aus Frankreich mit 4:6, 3:6. Zverev war bei dem Turnier an Nummer sechs gesetzt gewesen. Am vergangenen Wochenende hatte er zur deutschen Davis-Cup-Auswahl gehört, die sich in Frankfurt Belgien geschlagen geben musste.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 22:10 Uhr