Viele Ab- und Aufstiege : Das Abschneiden des Fed-Cup-Teams seit Rittners Amtsantritt

Seit dem Wiederaufstieg 2013 zählt die Damen-Auswahl des Deutschen Tennis Bundes zur Elite der besten acht Nationen der Welt. Eigentlich ist der Titel das Ziel. Doch wie schon im Vorjahr muss die Mannschaft um die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber in die Relegation. Nur mit einem Sieg gegen die Ukraine an diesem Samstag und Sonntag in Stuttgart bleibt das Team erstklassig.

Die Bilanz seit dem Amtsantritt von Bundestrainerin Barbara Rittner im Jahr 2005:

von dpa

erstellt am 21.Apr.2017 | 05:05 Uhr