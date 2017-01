Schweiz - Großbritannien 1:0 : Federer startet Comeback mit Sieg beim Hopman Cup

Der langjährige Tennis-Weltranglisten-Erste Roger Federer hat sich nach halbjähriger Verletzungspause mit einem Sieg zurückgemeldet. Der Schweizer gewann am Montag beim Hopman Cup in Perth 6:3, 6:4 gegen Dan Evans und brachte sein Team im Duell mit Großbritannien 1:0 in Führung.