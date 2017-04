Achtelfinalgegnerin : Kerber in Stuttgart gegen Mladenovic

vergrößern 1 von 3 Foto: Aaron Favila 1 von 3





Die Französin besiegte in der ersten Runde klar mit 6:4, 6:2 gegen Australian-Open-Halbfinalistin Mirjana Lucic-Baroni.

Die topgesetzte Kerber wird am Donnerstag in das Turnier starten, nachdem sie zum Auftakt von einem Freilos profitiert hat. Mit einem Halbfinaleinzug in Stuttgart kann die Kielerin wieder Nummer eins der Welt werden. Die drei bisherigen Vergleiche mit Mladenovic hat sie gewonnen.

Auch Vorjahresfinalistin Laura Siegemund hatte sich am Vortag mit einem 6:2, 7:6 (7:4) gegen die Chinesin Zhang Shuai für das Achtelfinale qualifiziert. Die Metzingerin bekommt es nun mit der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Swetlana Kusnezowa aus Russland zu tun.

Qualifikantin Tamara Korpatsch verabschiedete sich dagegen in der ersten Runde aus dem Turnier. Die 21-Jährige unterlag der spanischen Weltranglisten-25. Carla Suarez Navarro 2:6, 4:6. Korpatsch ist Nummer 140 der Welt und nahm erstmals am Porsche Grand Prix teil.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 16:52 Uhr