Problemlos : Kerber mit Auftaktsieg beim Turnier in Madrid

Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Madrid souverän die zweite Runde erreicht. Die Weltranglisten-Zweite setzte sich am Sonntag in ihrer Erstrunden-Partie gegen Timea Babos aus Ungarn ohne Probleme mit 6:4, 6:2 durch.