Rückenprobleme : Kohlschreiber tritt in Sydney nicht zum Viertelfinale an

Kohlschreiber hatte bei der mit 437 380 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung zuvor den mit einer Wildcard gestarteten Jordan Thompson aus Australien und den Italiener Fabio Fognini jeweils in zwei Sätzen besiegt. Am Montag beginnt in Melbourne das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. Der deutsche Davis-Cup-Spieler ist dort an Position 32 gesetzt.

erstellt am 12.Jan.2017 | 10:25 Uhr