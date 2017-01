Australian Open : Mischa Zverev und Federer bestreiten Abendspiel

1 von 1 Foto: Aaron Favila 1 von 1

Die Veranstalter setzten die Partie für den Dienstag um 19.00 Uhr Ortszeit an, damit ist sie in Europa um 09.00 Uhr zur Vormittagszeit zu sehen. Für den 29 Jahre alten Zverev ist es nach seinem Erfolg über den Weltranglisten-Ersten Andy Murray aus Schottland das erste Viertelfinale seiner Tennis-Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier. Der 35 Jahre alte Federer ist mit 17 Titeln Rekordsieger bei den größten Turnieren und war bereits viermal in Australien erfolgreich.

von dpa

erstellt am 23.Jan.2017 | 07:45 Uhr

