Aus für Beck : Petkovic bei Tennisturnier in Hobart im Achtelfinale

Die Nummer 55 der Weltrangliste trifft bei ihrer Generalprobe für das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison nun auf Veronica Cepede Royg aus Paraguay. Ausgeschieden ist Annika Beck nach einer 1:6, 2:6-Niederlage gegen die an Nummer eins gesetzte Niederländerin Kiki Bertens. Bei der WTA-Veranstaltung in Sydney scheiterte Laura Siegemund mit einem 2:6, 0:6 an der Slowakin Dominika Cibulkova.

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 10:45 Uhr