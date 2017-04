Nach Fed-Cup-Ausladung : Petkovic kritisiert Rittner für Interview-Aussagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Grace Beahm 1 von 1

«Ich war überrascht, als ich das gelesen habe. In vielen Dingen hat sie ja recht. Ich bin aktuell einfach nicht bereit für den Fed Cup. Aber ich hätte mir gewünscht, sie hätte mir das direkt gesagt», sagte Petkovic in einem Interview von «Spiegel Online».

Rittner hatte die einstige deutsche Nummer eins nicht für das Relegationsspiel gegen die Ukraine am vergangenen Wochenende nominiert und ihre Entscheidung in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» damit begründet, Petkovic könne ihrer Rolle als Führungsspielerin gerade nicht gerecht werden. Die 29 Jahre alte Darmstädterin befindet sich derzeit in einer sportlichen Krise und hatte auch im Fed-Cup-Duell mit den USA auf Hawaii in der ersten Runde ihre beiden Partien verloren.

Petkovic sagte, sie habe die Art und Weise der Kritik «unangebracht» gefunden, «zumal ich so lange eine wichtige Stütze im Team war.» Sie sei bei einem Neuanfang, der Zeit benötige. «Durch dieses Interview wurde ein zusätzlicher Schauplatz aufgemacht, der Energie kostet und ablenkt», sagte Petkovic, die diese Woche beim Turnier in Istanbul an den Start geht. Ohne Petkovic gewann das deutsche Fed-Cup-Team in Stuttgart mit 3:2 und bleibt damit in der Weltgruppe.

