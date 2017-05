Stuttgart-Siegerin siegt : Siegemund bei Tennisturnier in Madrid weiter

Laura Siegemund steht beim Tennisturnier in Madrid in der zweiten Runde. Eine Woche nach ihrem Titelgewinn in Stuttgart setzte sich die 29-Jährige aus Metzingen gegen die Weltranglisten-Siebte Johanna Konta aus Großbritannien nach knapp zweieinhalb Stunden mit 3:6, 7:5, 6:4 durch.