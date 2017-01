Harter Kampf : Siegemund scheidet in Brisbane in erster Runde aus

Laura Siegemund ist in der ersten Runde des Tennisturniers in Brisbane knapp gescheitert. Die deutsche Nummer zwei aus Metzingen verlor an Australiens Ostküste 6:4, 6:7 (3:7), 3:6 gegen die Chinesin Zhang Shuai.