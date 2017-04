Mutmaßliche Diskriminierung : Tennis-Verband ermittelt gegen Nastase

vergrößern 1 von 1 Foto: Robert Ghement 1 von 1

Man toleriere weder «diskriminierende und beleidigende» Sprache noch derartige Verhaltensweisen, hieß es in einem Statement. Man wolle «angemessene Maßnahmen ergreifen». Der frühere Weltranglistenerste Nastase hatte am Freitag am Rande einer Fed-Cup-Pressekonferenz im Hintergrund mit Blick auf das ungeborene Kind von Williams gesagt: «Mal sehen, was es für eine Farbe hat. Schokolade mit Milch?»

Rumänien spielt in der Weltgruppe 2 gegen Großbritannien in Constanta gegen den Abstieg.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 15:04 Uhr