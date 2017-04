Weltranglisten-Erste empört : Williams kritisiert Nastase für diskriminierende Äußerungen

vergrößern 1 von 1 Foto: Kin Cheung 1 von 1

«Es enttäuscht mich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen wie Ilie Nastase solche rassistischen Kommentare über mich und mein ungeborenes Kind sowie sexistische Bemerkungen über meine Kollegen machen können», schrieb die 35-jährige Amerikanerin bei Instagram. «Du kannst mit deinen Worten auf mich schießen, versuchen mich mit deiner Hasserfülltheit zu vernichten, aber ich werde immer wie Luft aufsteigen», erklärte die 23-fache Grand-Slam-Gewinnerin.

Am vergangenen Wochenende hatte Tennis-Legende Nastase gleich für mehrere Eklats gesorgt. Im Rahmen der Fed-Cup-Partie gegen Großbritannien soll er über das erwartete Kind von Serena Williams gesagt haben: «Mal sehen, was es für eine Farbe hat. Schokolade mit Milch?» Die jüngere Williams-Schwester ist mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt, einem Weißen.

Nastase sorgte auch mit Äußerungen gegenüber der britischen Top-Ten-Spielerin Johanna Konta und der britischen Teamchefin Anne Keothavong für Aufruhr. Wegen unsportlichen Verhaltens wurde ihm die Akkreditierung für die Relegationspartie entzogen. Der Tennis-Weltverband hat den 70-jährigen Rumänen vorläufig gesperrt.

Von seiner Landsfrau Simona Halep, die beim 3:2 beide Einzel gewann, bekam Nastase keine Unterstützung. «Was er gemacht hat, war falsch. Ich kann ihn nicht verteidigen», sagte die Weltranglisten-Fünfte am Dienstag beim Turnier in Stuttgart. «Ich respektiere ihn für das, was er erreicht hat. Aber die Art, wie er Menschen am Wochenende behandelt hat, war nicht nett.»

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 15:00 Uhr