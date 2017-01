Spielmacher : Chris Paul fehlt LA Clippers sechs bis acht Wochen

1 von 1 Foto: Paul Buck 1 von 1

Paul hatte sich am Vortag gegen die Oklahoma City Thunder einen Bänderriss im linken Daumen zugezogen. Er erlitt die Verletzung, als er während einer Defensivaktion mit Thunder-Star Russell Westbrook zusammenprallte. Die Operation soll am 18. Januar erfolgen. Die Clippers liegen nach zuletzt sieben Siegen mit 29 Erfolgen und 14 Niederlagen in der West-Hälfte der Nordamerika-Liga klar auf Playoff-Kurs.

