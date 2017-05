Eishockey-Profiliga NHL : Draisaitl nach Niederlage mit Edmonton vor Playoff-Aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Joneleit 1 von 1

Der Kölner verlor mit den Kanadiern in einem hochdramatischen fünften Match der «Best-of-Seven»-Serie bei den Anaheim Ducks 3:4 (0:0, 3:0, 0:3, 0:1) nach zweimaliger Verlängerung und droht beim Stand von 2:3 bei einer weiteren Niederlage am Sonntag (Ortszeit) in Edmonton in der zweiten Runde auszuscheiden.

Draisaitl brachte seine Mannschaft mit seinem dritten Playoff-Treffer mit 1:0 in Führung (21.). Connor McDavid (23.) und Drake Caggiula (33.) sorgten für das eigentlich beruhigende 3:0. In einer turbulenten Schlussphase schossen Ryan Getzlaf (57.), Cam Fowler (58.) und Rickard Rackell (60.) innerhalb von 3:01 Minuten die Ducks in die Overtime. Dort machte Corey Perry (87.) den entscheidenden Treffer. Korbinian Holzer kam für die Ducks nicht zum Einsatz.

Die St. Louis Blues konnten in der Serie gegen die Nashville Predators auf 2:3 verkürzen. Das Team aus Missouri siegte in Spiel fünf mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) und hat am Sonntag (Ortszeit) die Chance, in Nashville auszugleichen. Die Predators können dagegen mit einem Heimsieg ins Halbfinale einziehen.

Jaden Schwartz erzielte nach 25 Sekunden im dritten Drittel den Siegtreffer für die Blues. Zuvor trafen Dmitrij Jaskin (26.) für St. Louis und James Neal (34.) für Nashville.

