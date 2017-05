NBA-Playoffs : James überragt bei Cleveland-Sieg gegen Toronto

vergrößern 1 von 1 Foto: Leah Klafczynski 1 von 1

Der US-Amerikaner erzielte beim 125:103 (62:48) des Titelverteidigers 39 Punkte und sorgte fast im Alleingang für die 2:0-Führung in der Serie «Best-of-Seven». Mit einem Erfolg in Spiel drei am Freitag (Ortszeit) in Toronto könnten die Cavaliers für eine Vorentscheidung sorgen.

«Unaufhaltsam. Unantastbar. Unbesiegt», schrieb ESPN über die Leistung von James. Neben der sensationellen Leistung erreichte er dazu einen weiteren Meilenstein in seiner NBA-Karriere. Mit 5777 Playoff-Punkten überholte er Legende Kareem Abdul-Jabbar (5762) und liegt hinter Michael Jordan (5987) auf Platz zwei der ewigen NBA-Bestenliste. «Ich bin sehr stolz darauf», erklärte der 32-Jährige. «Als Kind war es immer mein Ziel, ein Teil der Liga zu sein.»

Die San Antonio Spurs haben sich für die Auftakt-Pleite gegen die Houston Rockets revanchiert. Der fünffache Champion bezwang in Spiel zwei den Texas-Rivalen mit 121:96 (65:55) und glich in der Serie zum 1:1 aus. Im dritten Match erwarten die Rockets am Freitag (Ortszeit) die Spurs in Houston.

Kawhi Leonard war bei den Gastgebern mit 34 Punkten bester Schütze. Bei den Rockets überzeugte lediglich Ryan Anderson (18). Superstar James Harden (13) trat kaum in Erscheinung und traf nur drei seiner 17 Versuche aus dem Feld. San Antonio muss den Sieg jedoch voraussichtlich teuer bezahlen. Spielmacher Tony Parker verletzte sich im Abschlussviertel am linken Knie und musste vom Parkett getragen werden.

