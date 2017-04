Aber eine Geldstrafe : Keine Sperre für NHL-Star Leon Draisaitl

vergrößern 1 von 1 Foto: Amber Bracken 1 von 1

Der Kölner wurde nach seinem Stockschlag zwischen die Beine seines Gegenspielers Chris Tierney in Spiel vier der Playoff-Serie (2:2) zu einer Geldstrafe in Höhe von 2569,44 US-Dollar (rund 2400 Euro) verurteilt. Um eine mögliche Matchsperre kam der Jungstar allerdings herum, teilte die Liga mit. Der Ausnahmespieler kann somit in Spiel fünf gegen die Sharks wieder mitwirken.

Playoff-Baum

Playoff-Termine

NHL-Mitteilung

von dpa

erstellt am 20.Apr.2017 | 08:05 Uhr