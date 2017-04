«Big 3» überzeugen : NBA-Playoffs: Cleveland und San Antonio siegen erneut

vergrößern 1 von 1 Foto: Leah Klafczynski 1 von 1

Cleveland führt die Best-of-Seven-Serie nun mit 2:0 an. Die erste Partie hatten die Cavaliers am Samstag knapp mit 109:108 für sich entschieden. Das nächste Spiel findet am Donnerstag in Indianapolis statt.

Entscheidend war ein starkes drittes Viertel, das mit 33:20 an die Gastgeber ging. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten die «Big 3» Kyrie Irving (37 Punkte), LeBron James (25) und Kevin Love (27), die zusammen auf 89 Punkte kamen. Auf Seiten der Pacers war Paul George mit 32 Punkten bester Schütze.

Auch die San Antonio Spurs sicherten sich den zweiten Sieg im zweiten Spiel gegen die Memphis Grizzlies. Die zweitbeste Mannschaft der regulären Saison setzte sich mit 96:82 (56:37) durch. Die erste Begegnung ging bereits deutlich an die Texaner.

Topscorer der Partie war San Antonios Flügelspieler Kawhi Leonard, der 37 Punkte erzielte. Der Franzose Tony Parker steuerte 15 Punkte zum Sieg bei. Mike Conley traf für Memphis mit 24 Punkten am besten. In der Serie geht es am Donnerstag in Memphis weiter.

