Vorentscheidung verpasst : NHL-Playoffs: Draisaitl und Oilers verlieren gegen Anaheim

Die Edmonton Oilers mit Nationalspieler Leon Draisaitl haben in den NHL-Playoffs gegen die Anaheim Ducks eine Vorentscheidung verpasst. Die Oilers verloren das dritte Spiel in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in eigener Halle mit 3:6.