Im NFL-Halbfinale gescheitert : Steelers-Quarterback Roethlisberger erwägt Rücktritt

«Ich werde die Zeit nach der Saison nutzen, alle Optionen in Betracht zu ziehen», sagte der Passgeber der Pittsburgh Steelers beim örtlichen Radiosender 93.7 The Fan. Er werde sich einige Zeit nehmen, um zu entscheiden, «ob es eine nächste Saison geben wird.»

Der 34 Jahre alte Roethlisberger war mit den Steelers im Halbfinale der National Football League an den New England Patriots gescheitert. In seiner Karriere gewann er bislang zweimal im Super Bowl.

Aussagen Roethlisberger

erstellt am 24.Jan.2017 | 21:48 Uhr

