Nach langer Verletzungspause : Anna Veith vor WM-Start: «Eigentlich keine Erwartungen»

«Ich habe eigentlich keine Erwartungen. Für mich ist es schon ein Erfolg, dass ich dabei bin. Und dass ich mich über die letzten Monate so gesteigert habe, dass ich auch konkurrenzfähig bin», sagte die Österreicherin in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Ich habe in meiner Karriere schon alles erreicht. Das, was noch passiert, nehme ich als Geschenk.»

Veith, die noch unter ihrem Mädchennahmen Fenninger zweimal den Gesamtweltcup und Olympia-Gold in Sotschi gewann, hatte sich am 21. Oktober 2015 bei einem Trainingssturz im rechten Knie das vordere Kreuzband, das rechte Seitenband, den Innen- und Außenmeniskus sowie die Patellarsehne gerissen. Sie musste danach 14 Monate pausieren.

In den Super-G am Dienstag (12.00 Uhr) geht die 27-Jährige als Titelverteidigerin. Vor zwei Jahren in Vail und Beaver Creek holte sie zudem Gold im Riesenslalom und Silber in der Abfahrt.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 11:35 Uhr