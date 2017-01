In Turin : Bianca Walter mit optimalem Start in die Shorttrack-EM

1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

Über 1500 Meter steht die Dresdenerin nach Platz zwei in ihrem Vorlauf am Freitag bereits im Halbfinale, auf den Sprintdistanzen über 500 und 1000 Meter zog sie in die Viertelfinals ein. Über 1000 Meter wurde sie Zweite hinter der fünfmaligen Europameisterin Adriana Fontana aus Italien, über 500 Meter kam sie als Drittplatzierte über die Zeitregelung weiter.

Weniger erfolgreich war der Einstieg in die Titelkämpfe für den Münchner Felix Spiegl verlaufen. Er verpasste als Vierter um vier Zehntelsekunden den Einzug in das Halbfinale über 1500 Meter. Dafür tröstete er sich über 500 Meter nach Platz zwei hinter dem für Ungarn startenden Shaoang Liu ebenso wie über 1000 Meter mit dem Erreichen des Viertelfinals. EM-Neuling Tom Rietzke (Dresden) musste Lehrgeld bezahlen und verfehlte den Einzug in die nächste Runde auf allen Distanzen.

Bei den Europameisterschaften werden die Titel am 15. Januar im Mehrkampf der Damen und Herren (jeweils 500, 1000, 1500 und 3000 m) sowie in beiden Staffeln vergeben.

Zeitplan und Ergebnisse

von dpa

erstellt am 13.Jan.2017 | 15:19 Uhr