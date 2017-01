Kein Ersatz für Freund : DSV nur mit fünf Springern beim Tournee-Finale

1 von 1 Foto: Federico Gambarini 1 von 1

Bundestrainer Werner Schuster verzichtet für den Wettbewerb in Bischofshofen auf eine Nachnominierung. Andreas Wank als einziger Nachrückerkandidat soll beim Continentalcup in Titisee-Neustadt starten. «Wir machen keine Hauruck-Aktion und lassen den Platz offen», sagte Schuster am Mittwoch nach dem Wettbewerb in Innsbruck.

von dpa

erstellt am 04.Jan.2017 | 18:14 Uhr