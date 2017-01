Skiweltverband : FIS will Wengen-Abfahrt in Garmisch nachholen

1 von 1 Foto: Peter Schneider 1 von 1

«Ich glaube, die beste Möglichkeit wäre, eine Abfahrt in Garmisch anzuhängen», sagte Renndirektor Markus Waldner in Wengen. «Es muss noch die Seite mit dem deutschen Fernsehen geklärt werden. Am Montag wird es Sitzungen geben. Es klingt recht positiv. Das wäre das beste, jetzt einmal eine nachzuholen.» Am WM-Ort von 2011 sind am 28. und 29. Januar bislang eine Abfahrt und ein Riesenslalom geplant. Wegen Absagen gab es drei Wochen vor der WM in diesem Winter erst zwei Weltcup-Abfahrten.

