WM-Auftaktwettbewerb : Mixed-Staffel mit Hinz, Dahlmeier, Peiffer und Schempp

Für den Auftaktwettbewerb am 9. Februar wurden neben Dahlmeier noch Vanessa Hinz als Startläuferin, Arnd Peiffer und Simon Schempp nominiert. Im Vorjahr war Dahlmeier die Mixed-Staffel nicht gelaufen, um Kräfte zu sparen. Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Peiffer und Schempp hatten in Oslo die Silber-Medaille hinter Frankreich gewonnen. Platz drei war an die Gastgeber gegangen. Sowohl die Franzosen als auch die Norweger laufen über die 2x6 und 2x7,5 Kilometer ebenfalls in Bestbesetzung.

von dpa

erstellt am 08.Feb.2017 | 12:14 Uhr