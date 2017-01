Langlauf : Schwedin Nilsson neue Spitzenreiterin bei der Tour de Ski

1 von 1 Foto: Karl-Josef Hildenbrand 1 von 1

Die schwedische Langläuferin gewann in Val di Fiemme das Massenstartrennen über 10 Kilometer klassisch in 30:20,8 Minuten und geht mit einem Vorsprung von 19,2 Sekunden vor der Norwegerin Heidi Weng, die nur Siebte wurde, in den Schlussanstieg zur Alpe Cermis.

Zweite wurde die Finnin Anne Kyllönen (3,0 Sekunden zurück), Rang drei sicherte sich Nilssons Landsfrau Charlotte Kalla. Als beste Deutsche kam Steffi Böhler auf Platz 16. Nicole Fessel wurde 17. und fiel in der Gesamtwertung vor dem Finale am Sonntag vom achten auf den 13. Platz zurück.

von dpa

erstellt am 07.Jan.2017 | 15:23 Uhr