Punktbeste : Skicrosserin Zacher gewinnt am Feldberg bei Sturm-Abbruch

Da Zacher zu dem Zeitpunkt die in der FIS-Punkteliste am besten positionierte Fahrerin war, wurde ihr der Sieg zugesprochen. Für die 28-Jährige war es der dritte Sieg und zugleich das fünfte Podium in zuletzt sechs Weltcups.

Bei den Männern siegte der Franzose Jean-Frédéric Chapuis. Aus dem Deutschen Skiverband hatte nur Daniel Bohnacker das Viertelfinale erreicht, der durch die Abbruchregel am Ende auf Platz 13 landete.

04.Feb.2017

