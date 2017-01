Premiere : Snowboarderin Flemming bei Big Air erstmals in Top Ten

1 von 1 Foto: Ina Fassbender 1 von 1

Der Sieg in Russland ging an die Britin Katie Ormerod vor Anna Gasser. Die Österreicherin hat damit nach drei Siegen und insgesamt vier Podestplätzen in fünf Wettkämpfen vor dem letzten Big Air 690 Punkte Vorsprung in der Disziplinwertung und damit beste Chancen auf die kleine Kugel.

Bei den Herren kam Maximilian Preissinger nur auf Rang 36.

von dpa

erstellt am 07.Jan.2017 | 19:22 Uhr

