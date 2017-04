ATP-Turnier : Zverev und Struff in Barcelona weiter - Brown raus

vergrößern 1 von 4 Foto: Ray Stubblebine 1 von 4







Nach 2:25 Stunden Spielzeit machte der an Nummer acht gesetzte Hamburger den Achtelfinal-Einzug perfekt. Dort könnte es zu einem deutschen Duell mit Philipp Kohlschreiber kommen. Der Augsburger hatte ebenfalls ein Freilos und trifft zunächst auf Denis Istomin aus Usbekistan oder den Südkoreaner Hyeon Chung. Struff überstand erfolgreich seine Erstrunden-Aufgabe. Gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert setzte sich der Warsteiner an seinem 27. Geburtstag mit 7:5, 6:3 durch. Er bekommt es nun mit dem an Position sechs eingestuften Roberto Bautista Agut zu tun.

Dustin Brown dagegen schied in der ersten Runde aus. Der 32-Jährige aus Winsen an der Aller musste sich dem Australier Bernard Tomic 5:7, 6:4, 2:6 geschlagen geben. Nach 1:40 Stunden stand die Niederlage des Weltranglisten-75. fest. Die Sandplatz-Veranstaltung ist mit 2,325 Millionen Euro dotiert.

Tableau Barcelona

Zverev und Almagro im direkten Vergleich

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 15:47 Uhr