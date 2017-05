NBA-Playoffs : Zweiter Sieg für Golden State Warriors gegen Utah

vergrößern 1 von 2 Foto: Marcio Jose Sanchez 1 von 2

Kevin Durant (25 Punkte) und Stephen Curry (23) waren beste Scorer bei den Gastgebern. Auch Draymond Green (21) konnte überzeugen. Eine überragende Leistung von Gordon Hayward (33) reichte für Utah nicht zum Erfolg.

Die Washington Wizards konnten in der Zweitrunden-Serie gegen die Boston Celtics auf 1:2 verkürzen. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann die dritte Begegnung deutlich mit 116:89 (63:40) und hat am Sonntag (Ortszeit) in eigener Halle die Chance auf den Ausgleich in Spiel vier.

John Wall (24 Punkte), Otto Porter Jr. (19) und Marcin Gortat (13/16 Rebounds) führten die Wizards zum Erfolg. Die Celtics zeigten nach den beiden Siegen eine enttäuschende Leistung. «Ich denke, jeder Spieler hätte heute besser sein können. Auch ich hätte besser coachen können», sagte Celtics-Trainer Brad Stevens. «Wir müssen uns alle wieder steigern.»

von dpa

erstellt am 05.Mai.2017 | 07:31 Uhr