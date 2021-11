Russland : Grubenunglück mit 51 Toten: Haftbefehle gegen Führungskräfte

Beim seit Jahren schwersten Grubenunglück in Russland starben über 50 Menschen. Jetzt haben die Behörden mehrere Haftbefehle erlassen.

Kemerowo | Nach dem schweren Unglück mit mehr als 50 Toten in einem Kohlebergwerk in Russland haben die Justizbehörden mehrere Haftbefehle gegen die für die Sicherheit Verantwortlichen erwirkt. In Untersuchungshaft kamen am Samstag der Direktor des Kohleschachts "Listwjaschnaja" im Westen Sibiriens, sein Stellvertreter sowie zwei leitende Mitarbeiter der staa...

