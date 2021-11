ZDF-Talk : Lauterbach bei Maybrit Illner: Die Ältesten sind zuerst dran, aber bald ...

Wie kommt Deutschland durch den Corona-Winter? Darüber diskutiert Maybrit Illner im ZDF-Talk heute mit Gästen wie Karl Lauterbach (SPD) und Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.

Berlin | Erst am Sonntag duellierte Karl Lauterbach sich bei Anne Will mit der Impfverweigerin Sahra Wagenknecht – und schon sitzt der im nächsten TV-Talk: Auch bei Maybrit Illner ist der SPD-Gesundheitsexperte zu Gast. Lauterbach: Darum droht auch doppelt Geimpften die Infektion Was auf keinen Fall noch einmal passieren sollte, bestimmt im zweiten Coron...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.