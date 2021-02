Top-3-Hörartikel : Die meistgehörten Beiträge

Reportagen, Erlebnisberichte und Porträts – unsere Artikel gibt es auch zum Anhören. Jede Woche stellen wir für sie an dieser Stelle die drei schönsten und spannendsten Geschichten zusammen.

Avatar_prignitzer von Michael Broscheit

06. Februar 2021, 05:10 Uhr

Bei Hörartikeln handelt es sich um Beiträge aus unserer Zeitung, die vom Autoren selbst oder einem Sprecher eingesprochen wurden. So haben sie die Möglichkeit, unsere Inhalte zum Beispiel auch von unterwegs zu konsumieren.



Sollten sie die Playlist im Player nicht sehen, dann klicken sie einfach den Artikel direkt an.

1. Tanzcompagnie hält „Life Letters 2“ in Videos fest

Weil die Premiere am Volkstheater Rostock auf der Bühne ausfallen musste, erzählen die Mitglieder Geschichten von Migrantinnen auf diesem Weg



2. Der geteilte Wolfgang W.

„Opposition ist Mist“, das hat Franz Müntefering schon vor 16 Jahren gewusst. Seither versucht die SPD immer irgendwie mitzumachen. Klappt in MeckPomm prima – seit 22 Jahren.



3. Helios und weitere Kliniken nehmen keine Patienten mehr auf

Nur noch Notfälle – das ist die Vorgabe, mit der die Helios-Kliniken Schwerin ins Wochenende starten. Ab sofort hat der Maximalversorger in der Landeshauptstadt einen Aufnahmestopp verhängt.