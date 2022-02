Kindernachricht zum Hören : 2. 2. 2022 - Liebeszahlen

Der Februar ist der zweite Monat im Jahr. Außerdem schreiben wir gerade das Jahr 2022. Am 2. und am 22. kommen dann noch mehr Zweien dazu! An diesen beiden Tagen wollen viele Paare heiraten.

Berlin | Jedes Jahr feiern wir Geburtstage oder ein Jubiläum - meist an einem bestimmten Datum. Den eigenen Geburtstag kann man sich eher nicht aussuchen, andere besondere Tage aber schon, zum Beispiel: den eigenen Hochzeitstag! An einem Mittwoch im Winter wollen normalerweise nicht so viele Paare heiraten. Dieses Jahr ist das anders. Am Mittwoch ist nämlic...

