Buchtipp zum Hören : Abie Alba: Der Tannenbaum mit dem großen Traum

Bäume, Träume und Heiligabend: Dieses Kinderbuch löst Vorfreude auf Weihnachten aus.

Flensburg | Abie Alba ist ein Tannenbaum, der schon sein ganzes Leben lang davon träumt, an Weihnachten geschmückt in einem Haus zu stehen. Er bereitet sich auch lange darauf vor, ein Weihnachtsbaum zu sein, weshalb er traurig ist, als ihn an Heiligabend niemand auswählt. Um seinen Traum doch noch wahr werden zu lassen, beschließt Abie, sich selbst auf die Suc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.