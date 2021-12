Adventskalender für Kinder : 12. Dezember: Peter Pan im Hörspiel-Studio

Ein Nimmerland-Weihnachtsmärchen zum Hören: Junge Theatermacher suchen neue Wege zum Publikum.

12. Dezember 2021, 00:00 Uhr

Preetz | Ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen, ohne eine Bühne zu haben – vor dieser Aufgabe stehen in Coronazeiten viele Theatermacher. „Unsere Zuschauer brauchen aber jedes Jahr ein Märchen“, sagt Katharina Glau, die eine Theatergruppe leitet. Die Niederdeutsche Bühne Preetz in Schleswig-Holstein präsentiert jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen und musste nun schon zum zweiten Mal einen neuen Weg finden. 2020 wurde das Theaterstück durch einen Kurzfilm ersetzt. Doch durch neue Corona-Auflagen ging auch das diesmal nicht.

Wie kann man möglichst viele Menschen mit dem geplanten Peter-Pan-Stück zu Hause erreichen? Ihre Idee: ein Hörspiel, auch wenn das für alle Neuland war. Nur zehn Personen dürfen jetzt mitwirken, so musste der Text erst einmal so gekürzt werden. In einem Workshop lernten die Darsteller, wie sie Emotionen mit der Stimme vermitteln. Darin wurden auch die Rollen verteilt.

Die Hörspielsprecher sind im Alter von sieben bis 18 Jahren. Viele kannten das Theaterspielen bereits von der Bühne und vom Filmen, doch nur allein mit der Stimme die Zuhörer zu erreichen, war schon eine Umstellung. „Durch den Film im letzten Jahr war es für mich nicht mehr ganz so ungewohnt, meine Stimme zu hören“, sagt Anna-Lena (18), die in dem Hörspiel Wendy spielt. Damit sich die Hörspieldarsteller besser in ihre Rolle reindenken konnten, durfte jeder sich zu seiner Rolle eine Requisite aussuchen.



Likes und Spenden statt Applaus

Durch die Corona-Verordnungen konnten immer nur einzelne Textschnipsel aufgenommen werden. Die schnitt Joris Willrodt dann zusammen. Obwohl das Theater eine Niederdeutsche Bühne ist, spielen sie meistens auf Hochdeutsch, damit alle zuhören können. Doch diesmal gibt’s eine Ausnahme: „Der Pirat Hook flucht auf Plattdeutsch, weil das einfach nicht so böse klingt“, sagt Katharina Glau.

Den Applaus vermissen die Theatermacher natürlich. Doch sie freuen sich über Feedback in Form von Likes und Kommentaren, aber auch über Spenden für das Hörspiel, das alle hören können, ohne zu zahlen.

