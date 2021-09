Natur : Brombeeren sind Vitaminbomben

Die Früchte reifen von Juli bis Oktober an bis zu drei Meter hohen Sträuchern.

Berlin | Dick und blauschwarz leuchten sie gerade jetzt in der Sonne und laden zum Pflücken ein. Die Rede ist von den köstlichen Brombeeren. Die Früchte reifen von Juli bis Oktober an bis zu drei Meter hohen Brombeersträuchern. Diese wachsen fast überall, im Wald, im Garten, an Hauswänden, aber auch an Straßenrändern. Der Strauch gehört zur Familie der Rose...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.