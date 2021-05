Pferdesport : Carl macht das Reitabzeichen

Der 13-jährige Carl zeigt den Richterinnen, dass er gut reiten kann. In der Prüfung muss er mit seinem Pferd sogar springen!

Weilrod | Der 13-jährige Carl ist ehrgeizig. Am liebsten wäre er fast jedes Wochenende auf einem Reitturnier. Bei den Wettkämpfen hat er schon viele Pokale und Schleifen gewonnen. Nun will der Junge in noch schwereren Wettkämpfen starten. Dafür muss er aber erst ein bestimmtes Reitabzeichen machen. Das bedeutet, dass er im Springen, im Dressurreiten und in der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.