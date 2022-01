Kindernews zum Hören : Coole Experimente in der Kälte

Gefrorene Seifenblasen oder bunte Eiskugeln: Im Winter kannst du tolle Versuche machen

Berlin | Ist das kalt da draußen! Verstecken spielen, Seilspringen oder auf Klettergeräten rumturnen macht in diesen Tagen nicht ganz so viel Spaß. Aber gegen die Langeweile zu Hause gibt es ein paar coole Experimente, die man im Sommer nicht machen kann. Denn für die Versuche muss es am besten richtig bitterkalt sein! Gefrorene Seifenblasen Seifenblasen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.