Fragen und Antworten : Das große Weihnachts-Quiz

Wie gut kennst du dich mit der Weihnachtsgeschichte aus? Kannst du bekannteste Weihnachtslieder auswendig mitsingen? Finde heraus, ob du ein echter Weihnachtsprofi bist!

Berlin | Singen, in die Kirche gehen, Geschichten hören: All das machen die Menschen jedes Jahr in der Weihnachtszeit. Wie gut du dich mit alldem auskennst, kannst du hier testen. Frage 1: Für viele Menschen beginnt die Weihnachtszeit, wenn sie die ersten Plätzchen backen. Ein typisches Gewürz in der Weihnachtsbäckerei ist Zimt. Aus welchem Land stammt der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.